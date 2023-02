di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 26.2.2023.

Mobilità docenti 2023, il Comitato Nazionale Docenti Vincolati lancia gli slogan ‘Pensati svincolata’ ‘Pensati trasferita’.

Mobilità docenti per l’anno scolastico 2023/24, in merito alla nuova Ordinanza rigua rdante la mobilità si è in attesa della risposta da parte della Commissione Europea: il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe al lavoro, in tal senso e, secondo alcune recenti dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti politici del governo, sarebbero in arrivo importanti novità, per le quali, però, non è opportuno sbilanciarsi.

Il Comitato Nazionale Docenti Vincolati sta operando, da tempo, una vera e propria campagna di sensibilizzazione in merito alla questione dei vincoli. A questo proposito c’è da segnalare l’iniziativa, partita dal look di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, con una rivisitazione dello slogan della famosa influencer: da ‘Pensati libera’ si è arrivati a ‘Pensati Svincolata‘ oppure ‘Pensati Trasferita‘.

La presidente del Comitato Nazionale Docenti Vincolati, Angela Mancusi, ha incoraggiato le insegnanti a pubblicare foto che le ritraevano di spalle con questo slogan che intende sollecitare anche l’operato dei sindacati.

Anche perché, secondo il Comitato Nazionale Docenti Vincolati, i sindacatinon stanno rispondendo come dovrebbero rispetto alle vibranti proteste relative al problemi dei vincoli di permanenza su sede. Non si vogliono compromessi a metà. L’auspicio è che, a prescindere dalle diverse tipologie di vincolo, si possa arrivare ad una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti.

