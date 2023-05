Mobilità docenti 2023, gli esiti: soddisfatte il 54,5% delle richieste, i dati elaborati dal Mim

di Laura Bombaci, La Tecnica della scuola, 24.5.2023.

Il 24 maggio, sono stati pubblicati gli esiti della mobilità per il personale docente per l’a.s. 2023/24. Gli esiti finali della mobilità docenti 2023/2024 sono fissati proprio per oggi, per il personale educativo il 29 maggio e infine per gli ATA per il giorno 1 giugno 2023. Come previsto e lungamente annunciato, è arrivato il giorno in cui sono stati resi pubblici gli esiti della mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari di ogni ordine e grado. È già noto il codice meccanografico della scuola in cui si acquisisce la nuova titolarità, si dovrebbe conoscere anche se la cattedra è interna oppure una cattedra oraria esterna su stesso comune o cattedra oraria esterna su due comuni.

Non sarà possibile conoscere, dalle informazioni della pubblicazione degli esiti della mobilità, se il docente occuperà un posto con cattedra tradizionale, ovvero con l’orario completo dentro le classi, o se avrà assegnata un posto di potenziamento senza classi o se ancora avrà un orario suddiviso in parte ore di lezione nelle classi e in parte a disposizione per progetti di potenziamento e/o supplenze brevi. Non sarà nemmeno possibile conoscere il plesso in cui si verrà assegnati nel caso la scuola abbia più plessi all’interno del medesimo comune.

I dati elaborati dal Mim

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici nella mattinata di oggi gli esiti delle domande di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Su un totale di 82.282 richieste, quelle soddisfatte a livello nazionale sono state 44.819, pari al 54,5% dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria.

Ogni docente poteva presentare più domande. Nel dettaglio, sono state accolte 40.847 domande di mobilità territoriale e 3.972 domande di mobilità professionale.

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, su 11.891 domande ne sono state accolte 6.512 (54,8%); in riferimento alla scuola primaria, su 26.198 richieste, 14.550 hanno trovato soddisfazione (55,5%); nelle scuole di I grado, invece, su 16.224 domande valide ne sono state accolte 8.520 (52,5%) mentre in quelle di II grado, su un totale di 32.406 richieste, 15.237 (47%) sono state soddisfatte.

