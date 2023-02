Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: tra i temi scottanti del momento c’è sicuramente quello relativo ai vincoli della mobilità. Come abbiamo discusso, ormai la partita sembra definitivamente chiusa: non c’è stato spazio per la rimozione o la sospensione per un anno dei vincoli né nella Legge di Bilancio né nel Decreto Milleproroghe, e sembra che non ce ne sarà nemmeno in un nuovo decreto legge.

L’ultimo spiraglio? Il contratto integrativo sulla mobilità non si è ancora concluso: proprio venerdì 17 febbraio ci sarà un incontro importante sul tema, cosa potrebbe succedere?

Altra importante tematica è certamente la contrattazione per il rinnovo della parte normativa del CCNL scuola 2019-2021. Al momento nessuna novità: i sindacati sono convocati per la prossima settimana.

Che ricorrenze ci sono questa settimana? Il 18 febbraio 1861, 162 anni fa, si riunì a Torino il primo Parlamento dell’Italia unita, che approvò la legge istitutiva del Regno d’Italia, promulgata il 17 marzo dello stesso anno. Perché è importante ricordare questo evento?

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni

Mobilità docenti 2023, i vincoli rimangono: potrebbe esserci ancora qualche speranza?

