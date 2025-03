di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 5.3.2025.

Le disponibilità esprimibili e l’indicazione delle preferenze sintetiche.

Una docente che dovrà fare domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2025/2026, ci chiede se scegliendo preferenze sintetiche, come per esempio comuni, distretti e province, vengono compresi i corsi serali per adulti. Questa domanda ci permette di parlare delle specifiche disponibilità richiedibili in caso di preferenze sintetiche.

Disponibilità esprimibili

I docenti che presentano la domanda di mobilità 2025/2026, oltre a poterlo fare su Istanze Online dal 7 al 25 marzo 2025, dovranno indicare fino ad un massimo di 15 preferenze. Come sappiamo, le preferenze sono di due tipi: preferenze puntuali di scuola o preferenze sintetiche di comune, distretto e provincia.

In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:

istruzione degli adulti, che comprende:

i. corsi serali degli istituti di secondo grado;

ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; sezioni carcerarie ove esprimibili; sezioni ospedaliere; licei europei

Indicazione delle preferenze sintetiche

L’indicazione delle disponibilità dei percorsi per adulti, sezioni ospedaliere, sezioni carcerarie e licei europei, vale per l’assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

È importante sottolineare che il docente che ha espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti, invece, non abbiano espresso tale disponibilità.

