L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Ma come funziona il sistema delle deroghe? E la questione dei genitori over 65 per chi vale? Tutti aspetti che abbiamo trattato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 11 febbraio alle ore 16,00. Ospite il vice coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Simone Craparo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

.

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (10:10) Sono una docente di sostegno assunta a tempo indeterminato a.s. 2023/2024, con vincolo triennale. Sono in gravidanza. Posso fare domanda di mobilità o assegnazione provvisoria quest’anno?

✅ (11:00) Se quest’anno dovessi ottenere il passaggio di ruolo su preferenza puntuale di scuola, l’anno prossimo potrò fare mobilità territoriale avendo figli sotto i 16 anni? grazie mille

✅ (11:30) A settembre assegnata gps al 31.8 (primaria), poi vincitrice di concorso ma sono stata obbligata a rimanere nella sede del contratto a t.d. Potrò cambiare sede? Il vincolo 3anni riparte da 0?

✅ (12:10) chi non è sottoposto al vincolo triennale non usufruisce della deroga dei genitori ultra 65enni?

✅ (14:05) Tempo determinato al 31/8 ma vincitrice di concorso. Posso fare richiesta di mobilità se rientro in una delle deroghe?

✅ (16:05) sono docente al 2 anno di vincolo. volevo sapere se posso presentare domanda di trasferimento interprovinciale on deroga avendo 104 per la suocera e se si posso mettere una preferenza puntuale

✅ (17:35) Se faccio domanda di mobilità in altra provincia partecipo alle stesse condizioni di chi fa domanda nella stessa provincia?

✅ (19:05) i genitori invalidi ultra65 con difficoltà persistenti ad eseguire le funzioni e compiti della propria età gravi 100% sono considerati invalidi civili ai fini della deroga art 2 co 2 e 3 L. 118/71?

✅ (20:30) nel caso di passaggio di ruolo interprovinciale e domanda di trasferimento interprovinciale quale prevale se si è soddisfatti in entrrambe?

✅ (22:00) Di ruolo senza sede ad Ancona devo fare domanda per sede definitiva ad Ancona, ma ho un figlio a Forlì di 7 anni posso presentare per entrambe province devo indicare il Forli dopo le preferenze di Ancona

✅ (22:30) Secondo anno vincolo triennale. Potrei usufruire della deroga per genitori over 65 per comune diverso da quello di residenza dei genitori se in questo non vi sono posti per la mia classe di concorso?

✅ (24:05) Dopo aver messo comune del genitore over65, posso scegliere comuni di altre province?

✅ (24:25) Quale documentazione va prodotta in caso di deroga genitori ultrasessantacinquenni?

✅ (24:55) Contratto a tempo determinato finalizzato a ruolo. Posso fare domanda di mobilità?

✅ (25:30) Il part time nella mobilità viene mantenuto anche nel caso di passaggio di cattedra o di ruolo o si deve fare richiesta il 1 settembre 2025?

✅ (26:35) Potrebbe rispiegare gentilmente il discorso dei punteggi? Ho un vincolo triennale ma rientro nelle deroghe per genitori over 65 e volevo capire il discorso del punteggio

✅ (28:50) sono in anno di prova con contratto già indeterminato da concorso ordinario, posso usufruire della deroga dei genitori over 65?

✅ (29:15) Sono di ruolo dall’anno 2023/2024, ho un genitore ultra 65enne, posso fare la mobilità prima dei tre anni obbligatori nella scuola dove ho fatto l’anno di prova?

✅ (29:35) Chi usufruisce della precedenza per assistenza genitore con 104 art.3 comma3 per trasferimento interprovinciale, concorre al pari dei trasferimenti provinciali, oppure questi ultimi la precedono?

✅ (31:00) il punteggio di continuità vale anche per i passaggi di ruoli passaggi di cattedra interprovinciale Quando viene dato il passaggio di cattedra o di ruolo interprovinciale?

✅ (32:30) Nella graduatoria interna (servizio stesso grado) come mai il punteggio del pre-ruolo vale 4, 5 o 6 punti in negli anni 25/26, 26/27 e 27/28? Non era meglio assegnare direttamente 6 punti già quest’anno 25/26? Il legislatore come lo motiva?

✅ (33:30) non ho capito se esiste un elenco di disponibilità a cui attingere, o se si inseriscono i codici anche senza sapere se ci sono posti disponibili

✅ (35:20) Sono di ruolo da settembre 2024. Posso dare domanda di trasferimento per genitore ultra65enne nel comune di residenza del genitore e contestualmente posso fare passaggio di ruolo alla sec 2°grado?

✅ (35:50) Il punteggio per i figli vale in tutte le 15 preferenze o solo nel comune di ricongiungimento?

✅ (36:40) se i passaggi di ruolo o cattedra disponibili sono occupati tutti dai movimenti provinciali e possibile che non rimanga nulla per il passaggio di ruolo o cattedra interprovinciale?

✅ (37:15) quando dovrebbe uscire l’ordinanza ministeriale?

✅ (39:00) può spiegare le novità sulla deroga ai figli under16?

