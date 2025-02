La Tecnica della scuola, 9.2.2025.

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

In che modo è stato rivalutato il punteggio per la continuità didattica?

È stato sensibilmente rivalutato il punteggio riservato ai docenti che garantiscono la continuità didattica.

Il nuovo punteggio previsto è:

– 4 punti per ciascuno dei primi 3 anni (in precedenza erano 2);

– 5 punti per il 4° e il 5° anno (per ciascun anno, in precedenza erano 2);

– 6 punti per ogni successivo anno (in precedenza erano 3).

