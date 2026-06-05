Mobilità docenti 2026/27: come fare reclamo

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 4.6.2026.

Mobilità docenti anno scolastico 2026/2027: tempi e modalità per accesso agli atti e fare reclamo.

Tempi per il riscontro, atti lesivi dei propri diritti e contenzioso .



Il 7 giugno del 2026 scade la possibilità per i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento in una delle sedi richieste, o per aver ottenuto il trasferimento in una sede diversa rispetto a quella spettante, per procedere a un eventuale reclamo per: • Aver riscontrato discordanze nel punteggio;

• Mancato riconoscimento della precedenza spettante;

• Errata valutazione del servizio;

• Assegnazione di una sede richiesta a un docente con punteggio inferiore. Reclamo Il docente che dovesse aver riscontrato delle anomalie sulla mobilità, in riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità, può presentare motivato reclamo, entro 10 giornidalla data pubblicazione degli esiti sulla mobilità, avvenuta il 29 maggio 2026. Accesso agli atti Per avere prontezza nel dettaglio della procedura seguita, il docente interessato può richiedere accesso agli atti al fine di ottenere copia della documentazione concernente la propria pratica e ove necessario anche dei documenti utili a verificare il punteggio assegnatogli e i movimenti effettuati. A chi inviare il reclamo Il reclamo, accompagnato dalla documentazione necessaria al fine di dimostrare l’eventuale errore, va inviato all’organo che ha emanato il provvedimento, cioè all’UST presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità o di passaggio di cattedra o ruolo. Tempi per il riscontro In merito al reclamo presentato dall’interessato, tramite PEC, oppure consegnato tramite la scuola di servizio all’Ufficio Territoriale, il quale, entro 10 giorni dalla ricezione, e comunque non oltre la data d’inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. sulla mobilità, adotta l’eventuale provvedimento correttivo dell’atto contestato. Fermo restante che la decisione sul reclamo è atto definitivo. Modello di reclamo . . . . . .

Mobilità docenti 2026/27: come fare reclamo

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