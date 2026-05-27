Mobilità docenti 2026/27, il 29 maggio gli esiti

di Fabio Scarallo, Infoscuola24, 26.5.2026.

Cosa fare in caso di errori nei trasferimenti.

Quando è possibile contestare il trasferimento: reclamo, accesso agli atti, conciliazione.

Attesa per la pubblicazione dei movimenti

Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. Migliaia di insegnanti attendono di conoscere la sede assegnata dopo aver presentato domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo. Come ogni anno, insieme all’attesa cresce anche l’attenzione verso eventuali anomalie nei movimenti disposti dagli Uffici scolastici.

Quando è possibile contestare il trasferimento

Le situazioni più frequenti riguardano docenti che ritengono di essere stati penalizzati da errori nel punteggio, nel riconoscimento delle precedenze oppure nell’assegnazione delle sedi richieste. Tra i casi più segnalati vi sono l’attribuzione di una scuola a un collega con punteggio inferiore oppure il mancato trasferimento nonostante la disponibilità di posti indicati tra le preferenze espresse nella domanda. In queste circostanze il CCNI Mobilità 2025/28 prevede specifiche procedure di tutela che consentono al docente di contestare formalmente l’esito ottenuto.

Il reclamo: tempi e modalità

Il primo passo previsto dalla normativa è la presentazione di un reclamo motivato. Il docente ha dieci giorni di tempo dalla pubblicazione degli esiti per contestare graduatorie, attribuzione del punteggio, precedenze o altri aspetti della procedura. Il reclamo deve essere inviato direttamente all’Ufficio scolastico che ha emanato il provvedimento contestato. L’Amministrazione, successivamente, dispone di ulteriori dieci giorni per esaminare la segnalazione ed eventualmente correggere gli errori riscontrati. Si tratta di una fase particolarmente importante perché permette, in molti casi, di ottenere una rettifica senza dover ricorrere immediatamente alle vie legali.

Accesso agli atti per verificare la procedura

Per comprendere se vi siano effettivamente errori nelle operazioni di mobilità, il docente può richiedere contestualmente l’accesso agli atti amministrativi. Questa procedura consente di visionare la documentazione relativa ai movimenti, verificare i punteggi attribuiti e controllare il corretto svolgimento delle operazioni. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio presso cui è stata inoltrata la domanda di mobilità. Sarà poi l’Amministrazione ad acquisire eventuali documenti provenienti da altre province, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Conciliazione e ricorso successivo

Se il reclamo non dovesse portare alla modifica dell’esito e il docente ritenesse ancora lesi i propri diritti, il contratto prevede la possibilità di avviare un tentativo di conciliazione. Anche questa procedura deve essere attivata entro dieci giorni dalla pubblicazione dei movimenti. Restano inoltre percorribili le ordinarie vie giudiziarie, sia in sede civile sia amministrativa, qualora il docente decida di proseguire la contestazione.

L’ordine delle operazioni di mobilità

Il CCNI 2025/28 stabilisce una precisa sequenza delle operazioni. La prima fase riguarda i trasferimenti comunali, cioè i movimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità. Successivamente si svolgono i trasferimenti provinciali, mentre l’ultima fase comprende i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale. Proprio nella terza fase rientrano i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, che seguono regole specifiche di priorità.

Passaggio di ruolo e priorità tra le domande

Tra i diversi movimenti richiesti dal docente prevale sempre il passaggio di ruolo. Questo significa che, se il docente ottiene il nuovo ruolo richiesto, tutte le altre domande presentate decadono automaticamente, anche se già elaborate dal sistema. Nel caso di contemporanea richiesta di trasferimento e passaggio di cattedra, invece, il docente deve indicare quale movimento debba avere priorità. Se tale indicazione manca, prevale automaticamente il passaggio di cattedra.

Differenza tra preferenze analitiche e sintetiche

Uno degli aspetti più delicati riguarda la modalità con cui vengono espresse le preferenze nella domanda. La preferenza analitica indica una singola scuola e, se soddisfatta, consente di ottenere direttamente la titolarità su quell’istituto. La preferenza sintetica, invece, riguarda comuni, distretti o province. In questo caso il sistema assegna automaticamente la prima sede disponibile secondo l’ordine del bollettino ufficiale. Può quindi accadere che una scuola venga assegnata a un docente con punteggio inferiore che l’ha indicata in modo analitico, mentre un altro aspirante con punteggio più alto ma preferenza sintetica non ottenga quella stessa sede. In questi casi non si tratta di un errore, ma dell’applicazione delle regole previste dal contratto.

Attenzione ai posti speciali

Per le sedi particolari, come sostegno, scuole carcerarie, ospedaliere o CPIA, il docente deve aver espresso in modo esplicito la relativa preferenza nella domanda. Nel caso di utilizzo di codici sintetici è inoltre necessario selezionare le specifiche opzioni previste dal sistema. In assenza di tale indicazione, queste sedi vengono automaticamente escluse dalle operazioni di ricerca.

Le prossime ore decisive per migliaia di docenti

La pubblicazione dei movimenti rappresenta uno dei momenti più delicati dell’anno scolastico per il personale docente. Controllare attentamente il proprio esito, verificare punteggi e preferenze ed eventualmente agire tempestivamente in presenza di anomalie sarà fondamentale per tutelare i propri diritti e affrontare con maggiore serenità il prossimo anno scolastico.

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Mobilità docenti 2026/27, il 29 maggio gli esiti ultima modifica: da