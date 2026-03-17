InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 17 Marzo 2026 / 04 : 27
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Mobilità docenti 2026/27: modulistica e autodichiarazioni

Gilda Veneziadi Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 16.3.2026.

Mobilità docenti 2026/27: modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali.

Gilda Venezia

Guarda i video tutorial

Da oggi, 16 marzo, al 2 aprile 2026, il personale docente interessato potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 7 maggio 2026.

Gli esiti della mobilità saranno invece pubblicati il 29 maggio 2026.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

SEGUI LA DIRETTA

Modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali

Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale docente:

Modulistica

Autodichiarazioni

Guide

Bollettini ufficiali

Guarda i video tutorial

Come compilare la domanda? Ecco i video tutorial del prof Lucio Ficara.

Mobilità 2026/27: come accedere su Istanze online

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Mobilità docenti 2026/27: modulistica e autodichiarazioni ultima modifica: 2026-03-17T04:27:09+01:00 da
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