di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 16.3.2026.
Mobilità docenti 2026/27: modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali.
Da oggi, 16 marzo, al 2 aprile 2026, il personale docente interessato potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 7 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno invece pubblicati il 29 maggio 2026.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
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Modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale docente:
Modulistica
- Trasferimento per la scuola dell’infanzia
- Passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia
- Trasferimento per la scuola primaria
- Passaggio di ruolo per la scuola primaria
- Passaggio da o verso Educazione motoria nella primaria
- Trasferimento per la scuola secondaria I grado
- Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado
- Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado
- Trasferimento per la scuola secondaria II grado
- Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II grado
Autodichiarazioni
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo
- Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
Guide
- Domanda di mobilità per la scuola dell’infanzia
- Domanda di mobilità per la scuola primaria
- Domanda di mobilità per la scuola secondaria di primo grado
- Domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado
Bollettini ufficiali
Guarda i video tutorial
Come compilare la domanda? Ecco i video tutorial del prof Lucio Ficara.
Mobilità 2026/27: come accedere su Istanze online