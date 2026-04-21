Mobilità docenti 2026/27, revoca entro il 27 aprile

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 20.4.2026.
Mobilità docenti 2026/2027, c’è tempo fino al 27 aprile per presentare l’istanza di revoca. Il modello di revoca.
Ai sensi dell’art.5, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale n.43 del 12 marzo 2026, i docenti che abbiano presentato domanda di mobilità territoriale o di passaggio cattedra/ruolo, possono revocare la domanda di mobilità entro i 10 giorni precedenti la data ultima del 7 maggio prevista per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. Quindi entro lunedì 27 aprile sarà possibile procedere con istanza di revoca di tutte le domande di mobilità presentate o anche di alcune domande presentate.
Istanza di revoca entro il 27 aprile
La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità prevista, come specificato nell’OM 43 art.2, per il giovedì 7 maggio. Se si contano 10 giorni precedenti al 7 maggio, il termine ultimo per la revoca delle domande di mobilità docenti cade proprio il lunedì 27 aprile 2026.
Le istanze di revoca inviate dopo tale data del 27 aprile possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo del 7 maggio 2026.
Modulo di revoca
L’aspirante alla mobilità 2026/2027, qualora abbia presentato più domande di movimento entro la scadenza del 2 aprile 2026, in caso di procedura di revoca della domanda o delle domande sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
È consentita quindi la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.