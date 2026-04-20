Mobilità docenti 2026/27, ultime notifiche

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.4.2026.

Mobilità docenti 2026/27, in arrivo le ultime notifiche di convalida e quelle di perdenti posto.

Con la settimana entrante, in particolare da lunedì 20 e al massimo al 27 aprile, dovrebbero essere inviate tutte le lettere di notifica delle domande di mobilità docenti 2026/2027. In buona sostanza tutti i docenti dovrebbero avere la notifica del controllo dei punteggi e delle precedenze, per le domande di trasferimento e passaggio professionale. Qualche giorno in più è dato per le eventuali notifiche dei docenti perdenti posto e che, entro massimo il 7 maggio, dovranno presentare istanza di domanda di trasferimento come docenti soprannumerari.

Lettere di notifica convalida punteggio

È utile sapere che dal 3 aprile, giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande di mobilità docenti 2026/2027, l’Ufficio territorialmente competente, man mano che archivia le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

Quindi nell’”Archivio 2026” delle Istanze online del MIM, i docenti di ruolo che hanno presentato istanza di mobilità 2026/2027, stanno ricevendo la lettera di notifica dell’avvenuto controllo della domanda e della convalida, o meno, dei punteggi dichiarati e delle eventuali precedenze richieste.

Nella prima pagina della lettera di notifica della domanda di mobilità, il docente interessato troverà i dati anagrafici e quelli di titolarità, di seguito il punteggio, suddiviso in Punteggio Base, Punteggio aggiuntivo su sostegno, Punteggio figli, Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento e il Punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza del figlio.

Ultimi otto giorni di notifiche

Dal prossimo 20 aprile e fino al prossimo lunedì 27 aprile, ci sono i tempi regolari per ricevere le notifiche e anche le notifiche di modifica a seguito di regolare reclamo. È importante sapere che il docente ha tempo 10 giorni per presentare un atto di reclamo avverso l’errata notifica di convalida, quindi l’ufficio, dopo avere valutato il suddetto reclamo, eventualmente notifica la modifica dell punteggio con altra lettera inserita nell’”ARCHIVIO 2026″.

Tempi per notifica docenti perdenti posto

Dal prossimo 23 aprile e massimo fino al 3 maggio, salvo eventuali proroghe, l’Amministrazione individuerà i docenti perdenti posto per singola scuola. Il docente soprannumerario, come previsto dal comma 5 dell’art.19 del contratto della mobilità, riferito ai soprannumeri della scuola dell’infanzia e primaria, e al comma 10 dell’art.21 per quanto riguarda quelli della scuola secondaria, ha tempo 5 giorni dalla notifica del suo soprannumero per presentare istanza di trasferimento.

I docenti perdenti posto che già avevano presentato domanda di mobilità volontaria entro il 2 aprile 2026, potranno presentare una nuova domanda di mobilità in qualità di perdenti posto. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma dei commi su richiamati sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Cosa può fare il docente perdente posto

I docenti soprannumerari hanno tre opzioni dopo avere avuto la notifica di essere perdenti posto:

Potrebbero decidere anche di non presentare nessuna istanza di mobilità, segnalando comunque di essere perdenti posto e indicando il punteggio di riferimento da utilizzare per la mobilità d’ufficio;

. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate;

. Il docente perdente posto può anche decidere di non condizionare la domanda di trasferimento, dichiarando di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.

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Mobilità docenti 2026/27, ultime notifiche

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