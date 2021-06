La Tecnica della scuola, 7.6.2021.

Come abbiamo già anticipato in un altro articolo, secondo gli esiti della mobilità pubblicati oggi, 7 giugno, sono stati complessivamente 47.230 i movimenti del personale docente per l’a.s. 2021/22. L’anno scorso erano stati 55.008. I posti residui dopo i movimenti ammontano a 112.691, di cui 30.751 di sostegno. Lo scorso anno i posti residuati dopo la mobilità erano stati in tutto 85.000 tra posti comuni e posti di sostegno.

Scuola dell’infanzia: dove ci sono più posti liberi?

La Flc Cgil ha pubblicato la situazione dei posti liberi nella scuola dell’infanzia 2021-2022 dopo i trasferimenti. I posti residui totali sono circa 6.000: posti comuni 4.297 e sostegno 1.643.

Posti comuni

La regione campionessa di posti liberi nella scuola dell’infanzia è ancora una volta la Lombardia, con 803 posti comuni liberi; seguita dalla regione Lazio che offre 506 posti comuni liberi; quindi la Toscana è a quota 492 e la Puglia a quota 402.

Posti di sostegno

Quanto ai posti di sostegno, è sempre la Lombardia al primo posto, con 295 posti di sostegno liberi, ma in vetta anche la regione Piemonte, con 240 posti di sostegno liberi (laddove sui posti comuni il Piemonte non mostra cifre particolarmente elevate attestandosi sui 271 posti comuni liberi).

