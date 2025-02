Obiettivo scuola, 31.1.2025.

Mobilità d’ufficio e graduatorie interne d’istituto: quanto vale il servizio di preruolo con il nuovo CCNI.

É stato firmato stamani il nuovo CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2027/28. Hanno sottoscritto il contratto tutte le organizzazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL, cioè CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRERUOLO

Una delle novità più rilevanti riguarda la valutazione del servizio di preruolo nelle graduatorie interne d’istituto e nella mobilità d’ufficio.

Infatti, com’è noto, il precedente contratto prevedeva che il servizio di pre-ruolo venisse valutato:

3 punti per i primi quattro anni

2 per i successivi anni

Nelle graduatorie interne, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, aveva diritto per tale servizio all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) = 4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni = 2 anni x 2 punti = 4 punti

______

totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

LE NOVITÀ DEL NUOVO CONTRATTO

La tabella A1 presente nella nuova ipotesi di contratto sottoscritta prevede una novità per la valutazione del servizio di preruolo nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie d’istituto.

Nulla cambia per la valutazione per la mobilità volontaria, dove il servizio di preruolo continua ad essere valutato, come prima, 6 punti.

Nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie d’istituto, invece, in luogo della precedente valutazione (3 punti), si prevede un graduale aumento:

a.s. 2025/2026 —-> 4 punti

a.s. 2026/2027 —-> 5 punti

a.s. 2027/2028 —-> 6 punti

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità. Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).

Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, continuerà ad applicarsi quanto già previsto in precedenza. In particolare, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:

3 punti per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;

3 punti per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;

3 punti per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

