di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.3.2025.

Mobilità di ufficio e le graduatorie per i perdenti posto,

come si valuta il servizio pre ruolo svolto tra gradi di istruzione diversi.

Sono un docente titolare della scuola secondaria di secondo grado o alcuni anni di pre ruolo riconosciuti per intero nella ricostruzione di carriera che però ho svolto parzialmente nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado. Come li devo valutare ai fini della graduatoria interna di Istituto? Spiego in modo analitico la mia situazione: 1) anno scolastico 1998/1999 ho svolto i primi tre 3 mesi nella scuola secondaria di primo grado, poi ho avuto un contratto di 4 mesi alla scuola secondaria di secondo grado; 2) nell’anno 2000/2001 ho svolto i primi 5 mesi di supplenza al primo grado e atri 2 mesi alla secondaria di secondo grado.

Risposta al quesito

Quando il servizio pre ruolo è svolto in modalità mista su più gradi di Istruzione o ordini di scuola, si deve verificare qual è il periodo di tempo più grande che costituisce la validità dell’anno (i 180 giorni oppure l’intero secondo quadrimestre svolto initterrottamente da almeno l’1 febbraio agli scrutini), quindi se la parte più lunga è quello dello stesso grado di Istruzione di titolarità si daranno 4 punti, altrimenti, se la parte più lunga è quella di altro grado di Istruzione, allora si dovranno conteggiare 3 punti secondo quanto previsto dalla nota 4 della tabella titoli dell’allegato 2 al CCNI mobilità 2025/2028.

Nel caso in specie del docente titolare della scuola di secondo grdo che ha posto il questito, l’anno 1998/1999 avrà riconosciuti 4 punti, mentre l’anno 2000/2001 avrà riconosciuti 3 punti.

Punteggio preruolo mobilità d’ufficio

Una docente X, titolare della scuola secondaria di secondo grado che però ha 6 anni di servizio preruolo alla scuola primaria, chiede quanti punti le vengono riconosciuti per tale servizio nella graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.

Alla docente X rispondiamo che le spettano per i 6 anni di servizio preruolo fatto in altro ordine di scuola e valutato per la scuola secondaria di II grado, 16 punti. Infatti per i primi 4 anni di preruolo avrà un punteggio di 3 punti per ogni anno di servizio, per gli altri 2 anni di servizio avrà altri 4 punti ovvero 2 punti per ogni anno di servizio prestato alla primaria o all’infanzia, valutato nella titolarità della scuola secondaria di I grado o, come nel caso della docente X, nella titolarità della scuola secondaria di II grado.

Se i 6 anni di preruolo fossero stati prestati nel medesimo grado di istruzione di titolarità, il punteggio sarebbe stato 24 punti per l’anno scoalstico 2025/2026, 30 punti per l’anno scolastico 2026/2027 e 36 punti per l’anno scolastico 2027/2028.

Nel caso in cui i 6 anni di preruolo fossero stati svolti nella scuola secondaria di I grado e la docente X li doveva calcolare nella graduatoria interna della scuola secondaria di II grado, venivano valutati 18 punti ovvero 3 punti per ogni annno scolastico.

per la mobilità di ufficio 2025/2026 e per le relative graduatorie interne di Istituto gli anni di preruolo prestati nel medesimo ruolo di titolarità, saranno valutati 4 punti per ogni anno scolastico; per la mobilità di ufficio 2026/2027 e per le relative graduatorie interne di Istituto i punti passerebbero da 4 a 5 punti per ogni anno di servizio preruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità; per la mobilità di ufficio 2027/2028 e per le relative graduatorie di istituto ci sarà la totale equiparazione tra gli anni di ruolo e il servizio preruolo prestato nel medesimo grado di Istruzione o ordine di scuola dell’attuale titolarità, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico.

Nota 4 spiega tutto

La nota 4 alla tabella valutazione titoli di servizio dell’allegato 2 del CCNI mobilità 2025/2028 è molto importante e va letta con particolare attenzione.

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

