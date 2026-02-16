Mobilità e cattedre orario esterne

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.2.2026.

Le cattedre orario esterne devono essere richieste esplicitamente nel modulo di domanda.

Cattedre con completamento esterno.



Una docente X ci chiede se nel modulo di domanda di mobilità inserendo le preferenze si partecipa anche per quei posti costituiti su più scuole dello stesso comune o anche su più scuole di comuni diversi, le cosiddette Cattedre orario esterne note con l’acronimo COE.

Cattedre con completamento esterno

Ai sensi dell’art.11 del CCNI mobilità 2025-2028, viene specificato che nell’indicazione delle preferenze della domanda di mobilità, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatto esplicita richiesta nel modulo domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

È bene specificare che il completamento della cattedra, una volta indicata la volontà di una COE in domanda, può avvenire anche in scuole non indicate in domanda sia in modalità puntuale o anche sintetica.

Riassorbimento cattedra interna

Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole ( quella di titolarità) si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest’ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

Modifica del completamento orario

Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento orario.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mobilità e cattedre orario esterne ultima modifica: da