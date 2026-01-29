Mobilità educazione motoria alla primaria

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 28.1.2026.

Mobilità 2026 per i titolari di educazione motoria alla scuola primaria: le regole per la classe di concorso EEEM.

Una docente X titolare alla primaria nella classe di concorso EEEM per effetto del superamento del concorso ordinario, ci chiede quali saranno le regole della mobilità 2026/27 per i docenti come lei che è di ruolo nella classe di concorso EEEM.

Nuova classe di concorso EEEM

È utile specificare che l’insegnamento per la classe di concorso EEEM (Educazione motoria alla scuola primaria) è stato introdotto di recente e sono titolari su questa nuova classe di concorso coloro che hanno vinto lo specifico concorso D.D.G. 1330/2023. Per questa nuova classe di concorso si è già determinato, sia per l’anno scolastico 2024/2025 e per il 2025/2026 l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 1700 posti per un organico a regime di oltre 2000 posti.

Mobilità 2026/2027 per EEEM

Per quanto riguarda la mobilità 2026/2027 per i docenti titolari nell’insegnamento dell’educazione motoria nella primaria, c’è l‘art.5 del CCNI mobilità 2025-2028. In tale norma è specificato che i docenti titolari sui posti per l’insegnamento dell’educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni. Per l’individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra. La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

È importante specificare che per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti di educazione motoria, i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

