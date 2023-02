Mobilità, il punteggio per le esigenze di famiglia

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.2.2023.

Mobilità docenti e Ata, il punteggio per le esigenze di famiglia

è calcolato con tabelle differenti ed è più favorevole per gli Ata.

Un docente e un Ata che hanno diritto nella mobilità alle stesse esigenze di famiglia, si trovano con un punteggio completamente differente. Se per esempio hanno entrambi il ricongiungimento nel comune X e due figli, uno di età minore di 6 anni e l’altro di età compresa tra 6 e 18, si noterà che l’ATA avrà riconosciuti 52 punti, mentre il docente avrà riconosciuti 13 punti. In buona sostanza il punteggio Ata è il quadruplo di quello dei docenti.

Esigenze famiglia docenti

Considerando il calcolo dei punteggi della mobilità 2023-2024 in riferimento ai trasferimenti dei docenti, il punteggio (sei punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi.

Il docente che chiede mobilità all’interno dello stesso comune, Fatta eccezione dei comuni metropolitani con più sub-distretti, in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento. Il docente che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà valutato sia il punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).

Il docente che chiede invece un semplice passaggio di cattedra, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.

Esigenze famiglia ATA

Il punteggio di ricongiungimento per il personale ATA vale 24 punti, c’è da specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore quello di residenza del familiare, acondizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. Il personale Ata che fa domanda di mobilità ha riconosciuti 16 punti per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni e 12 punti per ogni figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.

