di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 20.3.2026.

Mobilità 2026, nell’allegato D dove inserire l’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato

da GPS I fascia sostegno e da concorso straordinario bis..

Una delle domande più diffuse dei docenti che fanno domanda di mobilità e devono compilare l’allegato D è quella di dove inserire l’anno di prova svolto con un contratto a tempo determinatoperchè assunti in ruolo con concorso straordianrio bis oppure assunti in ruolo da GPS I fascia sostegno o da mini call veloce sempre con un contratto a tempo determinato.

Ruolo da GPS I fascia sostegno

Il docente entrato in ruolo da GPS I fascia sostegno nel 2023/2024 con un contratto a tempo determinato e confermato in ruolo con contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2024 per effetto del superamento dell’anno di formazione e prova terminato entro la fine dell’anno scolastico 2023/2024, dovrà indicare, nella tabella lettera A) dell’allegato D, 2 anni di ruolo di anzianità di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo di appartenenza.

Ruolo da concorso straordinario bis

Il servizio prestato con contratto a tempo determinato dal docente neoassunto da concorso “straordinario bis”, che ha svolto l’anno di prova nell’anno scolastico 2023/2024, va inserito nell’allegato D nella casella n.3 e inserito come preruolo nel punto 3 A) dell’allegato D.

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Mobilità, l’anno di prova a tempo determinato

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