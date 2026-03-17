di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 16.3.2026.
Mobilità personale educativo 2026/27: modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali
L’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Per il personale educativo la domanda va presentata dal 16 marzo 2026 al 7 aprile 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 4 giugno 2026.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
SEGUI LA DIRETTA
Modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale educativo:
Guarda i video tutorial
Come compilare la domanda? Ecco i video tutorial del prof Lucio Ficara.