di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 6.4.2026.
Mobilità 2026 personale educativo, domande online entro la scadenza del 7 aprile.
Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali. La guida del Ministero.
L’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Per il personale educativo la domanda va presentata entro il 7 aprile 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 4 giugno 2026.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale educativo:
La guida del Ministero
Inoltre, è disponibile la guida per la presentazione della domanda.