InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 07 Aprile 2026 / 04 : 41
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Mobilità 2026 personale educativo, scadenza il 7 aprile

Gilda Veneziadi Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 6.4.2026.

Mobilità 2026 personale educativo, domande online entro la scadenza del 7 aprile.
Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali. La guida del Ministero.

Gilda Venezia

L’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

Per il personale educativo la domanda va presentata entro il 7 aprile 2026.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 4 giugno 2026.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali

Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale educativo:

La guida del Ministero

Inoltre, è disponibile la guida per la presentazione della domanda.


Guida_Mobilità_personale_educativo_v2Download
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Mobilità 2026 personale educativo, scadenza il 7 aprile ultima modifica: 2026-04-07T04:41:34+02:00 da
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