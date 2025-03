Mobilità professionale docenti, il punteggio

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.3.2025.

Una docente di scuola primaria entrata in ruolo con il titolo abilitante del diploma Magistrale conseguito nel 1996, ci chiede se può fare passaggio di ruolo in A018, avendo conseguito l’abilitazione 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, in quanto possiede la laurea magistrale in psicologia con i crediti utili ad accedere alla classe di concorso A018, e possedendo anche la laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, ci chiede se può fare passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di II grado e valutare le due lauree che possiede.

Titoli di laurea per il passaggio di ruolo

Nella fattispecie la docente titolare alla scuola primaria che vuole fare domanda di passaggio di ruolo può dichiarare le due lauree in suo possesso che sono titoli conseguiti oltre il titolo di accesso al ruolo della primaria che è il diploma magistrale conseguito nel 1996. Per cui nella sezione titoli generali della domanda di passaggio di ruolo, può dichiarare di possedere le 2 lauree ( Scienze della formazione primaria e psicologia) e quindi avere riconosciuti 12 punti di titoli.

A tal proposito ricordiamo che per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, spettano 6 punti per titolo.

Lauree triennali o Isef

Nella domanda di passaggio di ruolo è anche possibile dichiarare la laurea breve, sempre che questa non sia stata già dichiarata come parte integrante di laurea magistrale nelle lauree di durata almeno quadriennali. Bisogna dire che per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, spettano 3 punti per singolo titolo. . . . . . . .

