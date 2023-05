di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 24.5.2023.

Oggi sui siti degli uffici scolastici provinciali dovrebbero essere pubblicati a breve i bollettini con gli esiti delle domande di mobilità presentate. Rispondiamo oggi ad un quesito che ci è stato rivolto spesso.

Si può rinunciare al posto che mi è stato assegnato?

Questo è quanto è indicato nell’articolo cinque dell’Ordinanza Ministeriale 36/23: “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce s ui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.

Ciò significa che in linea di massima non si può rinunciare al posto. Per rinunciare io devo fare una domanda all’Ufficio scolastico di competenza e devono sussistere le seguente condizioni:

ci devono essere motivi gravi e comprovati (vuol dire che possono essere certificati), sopravvenuti dopo la presentazione dell’istanza;

. il posto in cui si è titolari nel presente anno scolastico deve essere libero – e quindi non occupato a seguito di mobilità di altri docenti;

. la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mobilità 2023, quando si può rinunciare al posto assegnato

ultima modifica: da