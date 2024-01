di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.1.2024.

Si possono presentare dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno le domande per richiedere un mutuo ipotecario all’INPS da parte dei dipendenti pubblici, lavoratori della scuola compresi.

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che illustra nel dettaglio le modalità per richiedere un finanziamento agevolato a lungo termine per:

sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione;

acquistare o costruire un box o posto auto destinato a diventare pertinenza della prima e unica casa di abitazione;

sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare;

chiudere un mutuo già contratto con una banca (cd. portabilità o surroga).

Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno. La domanda può essere presentata da:

iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda;

iscritti pensionati.

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.

La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente onlineattraverso il portale INPS.

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni. In ogni caso, il mutuo richiesto deve essere liquidato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

