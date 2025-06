Scheda di Sintesi

NASpI, DIS-COLL e Piattaforma SIISL

Indicazioni operative per i percettori NASpI e DIS-COLL

a cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)

1.Iscrizione automatica alla piattaforma SIISL

Dal 24 novembre 2024, tutti i cittadini che presentano domanda per le prestazioni di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi) sono automaticamente iscritti alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

2.Obblighi del beneficiario entro 15 giorni

Entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda, il beneficiario è tenuto ad accedere alla piattaforma all’indirizzo https://siisl.lavoro.gov.it per svolgere due adempimenti fondamentali:

1.Inserire e sottoscrivere il proprio Curriculum Vitae (CV)

2.Firmare digitalmente il Patto di Attivazione Digitale (PAD)

Il CV deve includere esperienze lavorative, titoli di studio, certificazioni, competenze linguistiche e informatiche, e aspirazioni professionali.

3.Il percorso dell’utente nella piattaforma SIISL

Dopo la sottoscrizione del CV e del PAD, l’utente può accedere a una serie di opportunità lavorative e formative, proposte in base al proprio profilo. Tra le attività previste:

•Completamento della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

•Condivisione del CV con le Agenzie per il Lavoro (ApL)

•Invio dei dati al Centro per l’Impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato

4.Funzioni avanzate grazie all’Intelligenza Artificiale

La piattaforma SIISL utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra le funzionalità offerte:

•Calcolo dell’indice di affinità tra CV e offerte di lavoro

•Raccomandazioni di percorsi formativi in base al gap di competenze

•Suggerimenti personalizzati sulle qualifiche richieste nel territorio

5. Opportunità di lavoro e formazione

Gli utenti possono consultare le offerte di lavoro e manifestare interesse. È possibile iscriversi a corsi di formazione professionale segnalati dalla piattaforma. Viene evidenziata anche l’efficacia dei corsi attraverso i dati di occupabilità post-formazione.

6. Conseguenze della mancata attivazione

In caso di mancata compilazione del PAD e del CV entro 15 giorni, il beneficiario riceverà un sollecito e potrà essere convocato dal Centro per l’Impiego. Il CPI potrà affiancarlo nella compilazione e, in caso di inadempienza persistente, potranno essere applicate sanzioni.

7. Tempistiche principali

• Iscrizione automatica al SIISL: alla presentazione della domanda NASpI/DIS-COLL

• CV e PAD: da compilare entro 15 giorni

• Patto di Servizio Personalizzato: entro 90 giorni, con monitoraggio continuo

