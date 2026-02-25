Neet, alle regioni italiane il record europeo

Alla luce di questi numeri, non sorprende dunque il quadro che è emerso nella prima puntata di questa serie LAB24 dedicata alle regioni europee, in cui abbiamo analizzato la presenza di giovani laureati nel mondo del lavoro, e non solo dei giovani. Tredici regioni italiane su 21 non sono solo in declino demografico perché dei pochi residenti molti decidono di andare via, ma fanno fatica a formare i pochi giovani che rimangono e a portarli fino ad un titolo universitario. E non soffre solo il Sud.

Abbastanza coerenti con questi dati sono quelli della spesa pubblica per l’istruzione nei Paesi Ue. Nel 2019 l’Italia ha speso per il sistema scolastico meno di 8,8 miliardi di euro di risorse pubbliche. È pari al 4,1% del Pil, come nel 2012 e meno della Bulgaria (4,2%), contro una media Ue del 4,7%. Non siamo proprio gli ultimi come in altre classifiche, e peggio di noi fanno Paesi come la Spagna. Ma la Svezia spende il 7,6. La Francia il 5,35% e la Germania il 4,7. Ultima è la Romania con 3,16%, ma tra i peggiori c’è anche il Lussemburgo. Evidentemente non è solo una questione di quantità di risorse, ma c’è anche un problema di qualità della spesa.