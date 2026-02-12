Neoassunti 2025/26: laboratori obbligatori per 12 ore

di Dario Catapano, Infoscuola24, 11.2.2026.

Docenti neoassunti 2025/26: laboratori formativi “obbligatori” su Scuola Futura (almeno 12 ore).

INDIRE chiarisce cosa vale e cosa no.

Dopo le richieste di chiarimento dei corsisti, INDIRE rilancia le indicazioni del MIM (Ufficio VII): corsi PNRR tracciati su Scuola Futura, linea corretta e svolgimento nel periodo effettivo di anno di prova

La piattaforma INDIRE, a seguito delle richieste di chiarimento arrivate da diversi docenti in anno di formazione e prova, ha pubblicato un approfondimento con le indicazioni fornite dall’Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione e del Merito sui laboratori formativi per i neoassunti a.s. 2025/2026.

Il punto, per molti corsisti, è semplice: quali corsi scegliere, dove farli e, soprattutto, quali attività possono essere conteggiate per coprire l’obbligo minimo previsto.

Laboratori formativi: “almeno 12 ore” è uno step obbligatorio

Per l’a.s. 2025/2026 i docenti in anno di prova devono svolgere almeno 12 ore di laboratori formativi attraverso percorsi erogati e tracciati sulla piattaforma “Scuola Futura”.

Il Ministero, con nota prot. n. 95371 dell’11 dicembre 2025, ha ribadito l’impianto complessivo del percorso e, dentro quel quadro, il ruolo specifico dei laboratori.

Quale “linea PNRR” scegliere: attenzione al dettaglio che fa la differenza

Qui nasce uno dei dubbi più frequenti.

In alcuni riepiloghi collegati alla nota ministeriale si richiama che i percorsi possano riferirsi alle linee PNRR M4C1I2.1 (didattica digitale/transizione digitale) e M4C1I3.1 (nuove competenze e linguaggi, con focus anche sul multilinguismo).

(didattica digitale/transizione digitale) e (nuove competenze e linguaggi, con focus anche sul multilinguismo). Tuttavia, INDIRE chiarisce che nel catalogo attivo di Scuola Futura per quest’anno risulta operativa la linea M4C1I2.1 e che, ai fini del conteggio delle 12 ore, occorre restare dentro i percorsi effettivamente presenti e tracciati in quel catalogo.

In altre parole: non basta che un corso “sia bello” o coerente con i bisogni formativi. Deve essere quello giusto, nel posto giusto, e tracciato.

Come scegliere i laboratori

Secondo le indicazioni riprese da INDIRE, il percorso scelto deve:

essere nel catalogo attivo di Scuola Futura;

rientrare nella linea prevista (per l’a.s. 2025/26: M4C1I2.1 nel catalogo attivo);

nel catalogo attivo); risultare correttamente erogato e tracciato sulla piattaforma, con attestato finale;

essere svolto nell’a.s. 2025/2026 quando il docente era già formalmente in anno di formazione e prova.

Nota metodologica (molto “da anno di prova”): INDIRE suggerisce di orientarsi tenendo insieme vincoli e bisogni, cioè scegliere corsi coerenti con il Bilancio iniziale delle competenze, per dare continuità al Patto formativo.

Cosa “non vale” (e cosa invece resta utile)

Il Ministero – e INDIRE lo ribadisce – chiarisce due punti chiave:

Le 12 ore sono un obbligo e vanno assolte nei percorsi corretti su Scuola Futura. Altri corsi possono arricchire il curriculum formativo, ma non sostituiscono l’obbligo dei laboratori.

E soprattutto: non sono validi ai fini dell’obbligo i corsi seguiti nello stesso a.s. 2025/26 ma prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, perché in quel periodo il docente non era ancora formalmente in anno di formazione e prova (restano però valorizzabili come sviluppo professionale).

Altro dettaglio pratico che evita perdite di tempo: l’attestato rilasciato da Scuola Futura non va caricato nell’ambiente INDIRE; andrà utilizzato secondo le indicazioni della scuola (di solito per la documentazione interna/portfolio).

Richiamo alla Nota di dicembre (MIM n. 95371/11.12.2025)

La nota ministeriale conferma l’impianto generale: 50 ore complessive di attività formative e i requisiti di servizio 180 giorni di servizio e 120 di attività didattica (riproporzionabili per orario ridotto).

Tabella rapida (neoassunti 2025/26) – Obblighi principali

Obbligo Quantità minima Dove/come Riferimento Servizio utile 180 giorni includono attività di servizio (scrutini, esami, impegni), esclusi congedi/aspettative Nota MIM 95371 Attività didattica 120 giorni insegnamento + attività funzionali connesse alla didattica (riproporzionabili se part-time) Nota MIM 95371 Incontri iniziali + finali 6 ore attività sincrone/territoriali (scuola polo/USR) Quadro percorso 2025/26 Laboratori formativi almeno 12 ore Scuola Futura, percorsi PNRR tracciati (catalogo attivo) INDIRE + Nota MIM Peer to peer (osservazione) 12 ore attività con tutor/osservazione reciproca Quadro percorso 2025/26 Formazione online 20 ore ambiente INDIRE (documentazione/portfolio) Quadro percorso 2025/26

Neoassunti 2025/26: laboratori obbligatori per 12 ore

