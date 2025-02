di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.2.2025.

Docenti neoassunti, ripetizione dell’anno di formazione e prova a seguito di valutazione negativa: i

l format dell’USR Campania .

Il D. M. 226/2022, art.14, comma 4, stabilisce che “Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente“.

In proposito, molti uffici scolastici regionali stanno chiedendo alle scuole i nominativi di tutti i docenti in servizio che ripetono nell’anno scolastico in corso il periodo di formazione e di prova a seguito di giudizio sfavorevole.

Tra questi, l’USR Campania ha invitato i Dirigenti scolastici della regione a:

esaminare i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno presso altre istituzioni scolastiche, al fine di accertare l’esito dell’anno di formazione e di prova;

i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno presso altre istituzioni scolastiche, al fine di accertare l’esito dell’anno di formazione e di prova; rilevare i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s. 2023/2024 per esito negativo;

i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s. 2023/2024 per esito negativo; trasmettere i nominativi dei docenti che devono ripetere il periodo di formazione e di prova per esito negativo, compilando il format allegato e trasmettendolo entro il 20 febbraio 2025.

L’esito negativo non è riferito al mancato raggiungimento dei requisiti di servizio.

.

.

.

.

.

.

.

.

Neoassunti, la ripetizione dell’anno di prova

ultima modifica: da