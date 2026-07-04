ContrattoInsegnanti Autore: - 04 Luglio 2026 / 05 : 59
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Niente aumenti nel cedolino di luglio

Gilda Veneziadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola,31.7.2026.

Cedolino stipendio di luglio, non ci sono gli aumenti contrattuali e nemmeno gli arretrati. Si attende ancora.

Gilda Venezia

Sono in molti che attendevano almeno gli arretrati del CCNL scuola 2025/2027 nel cedolino di luglio, invece la delusione è stata quella di scoprire che nello stipendio di luglio non ci sono gli aumenti contrattuali e nemmeno gli arretrati.

Le tabelle degli arretrati CCNL scuola 2025/2027

Per quanto riguarda i docenti è utile consultare la seguente tabella riassuntiva curata, in modo molto preciso e chiaro con le cifre lordo dipendente:

Gilda Venezia

Per quanto riguarda invece il personale Ata vediamo il seguente prospetto con le cifre lordo dipendente:

Gilda Venezia

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Il cedolino di luglio piange

Nel cedolino di luglio non compare segno degli aumenti contrattuali e nmmeno degli arrtrati per l’intero anno 2025 e il primo semestre 2026. Si attende di capire se per gli arretrati ci sarà una emissione speciale entro il 31 luglio 2026 o se invece, come è presumibile, il tutto verrà liquidato con il cedolino del mese di agosto.

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Niente aumenti nel cedolino di luglio ultima modifica: 2026-07-04T05:59:25+02:00 da
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