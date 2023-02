dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 23.2.2023.

No al vincolo triennale per i docenti neoassunti e neotrasferiti.

La petizione si pone come obiettivo principale quello di impedire l’abolizione della deroga del CCNI titolo 1 articolo 2 comma 7 sulla mobilità dei docenti neoimmessi e per i post trasferimenti.

Il Comitato Nazionale Docenti Vincolati e i Docenti della Scuola Italiana neoimmessi 2021-2022 e 2022-2023 hanno lanciato la petizione ‘No al vincolo triennale per i docenti neoassunti e post trasferimento‘ che chiede quello di eliminare l’abolizione della deroga del CCNI titolo 1 articolo 2 comma 7 del CCNI 2022-2025 sulla mobilità dei docenti neoimmessi e per i post trasferimenti, contratto che, lo ricordiamo, a suo tempo è stato firmato dalla sola CISL e sul quale il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza per condotta antisindacale.

La petizione

Il punto della questione resta sempre la permanenza dei vincoli triennali a cui sono sottoposti anche i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nel corrente anno scolastico su cui il MIM sembra proprio non voler cedere. I docenti neo immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 rivendicano gli anni di supplenza, abitualmente in una sede molto lontana dal luogo di origine. Il traguardo sembrava raggiunto on l’immissione in ruolo, l’anno di prova e la richiesta di mobilità come previsto dal CCNI 2022/25, titolo 1, articolo 2, comma7.

Le ragioni dell’appello

Chi ha ottenuto il ruolo negli anni 21-22 e 22-23 lo ha fatto con la consapevolezza di poter richiedere il trasferimento subito dopo l’anno di prova: non possono negare ai docenti di tornare dalle proprie famiglie.

Puntualizzano che la scelta di accettare il ruolo in una Provincia diversa da quella di residenza è stata altamente condizionata dalla possibilità di chiedere la mobilità dopo l’anno di prova: senza questa occasione, probabilmente, le scelte dei neoimmessi sarebbero state diverse. Inoltre, se la pandemia da COVID-19 non avesse interferito con il regolare svolgimento dei concorsi, probabilmente saremmo stati immessi in ruolo uno o addirittura due anni prima, accorciando notevolmente la durata della vita fuori sede.

I docenti neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 ricordano anche che non avrebbero le condizioni ottimali per esercitare il loro diritto al lavoro, con la fatale conseguenza di non essere in grado di garantire il progresso della società e, non di meno, non saremo stati liberi di scegliere la propria strada professionale.

No al vincolo triennale ultima modifica: da