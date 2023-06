di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 15.6.2023.

Il cedolino NoiPA degli stipendi del mese di giugno 2023 inizia ad essere visibile dall’area personale: è possibile conoscere i dettagli degli importi.

Inizia ad essere visibile dall’area personale il cedolino NoiPA degli stipendi di giugno 2023. La pubblicazione avviene quasi sempre entro il 18 del mese, ma in ogni caso è garantita prima dell’emissione ordinaria. Possono visualizzare il cedolino i docenti e il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato al 30/06 o annuale. Dato che la pubblicazione è progressiva, per alcuni utenti la possibilità di visualizzarlo potrebbe tardare ancora un po’. Il pagamento avverrà nelle date previste dal calendario del mese.

Cedolino NoiPA giugno 2023: cosa sapere

E’ possibile visualizzare gli importi degli stipendi NoiPA di giugno già dall’inizio del mese e anche questo mese sono ancora presenti le addizionali comunali e regionali tra le voci in negativo, che hanno ridotto l’importo netto. Le trattenute variano in base al comune di residenza e possono essere più o meno alte. Per alcuni ci sarà a debito anche l’eventuale rata relativa al rimborso dell’Ex Bonus Renzi. Tra le voci in positivo, invece, il taglio del cuneo fiscale, con un rimborso del 3% (taglio cuneo fiscale) per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 25mila euro e un rimborso del 2% per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 35mila euro.

Aumento 1,5% negli stipendi NoiPA, il grande assente

Anche a giugno è assente l’emolumento straordinario una tantum, come detto nelle anticipazioni. E’ l’atteso aumento dello stipendio previsto dalla legge di bilancio per tutti i dipendenti pubblici statali, inclusi quelli della scuola, dell’1,5% dello stipendio lordo corrisposto per le 13 mensilità degli stipendi del 2023. Proprio in questi giorni sembrano essere arrivate novità in proposito. Il sindacato della Polizia Penitenziaria ha informato che il pagamento partirà dal mese di luglio.

NoiPA, cedolino visibili gli importi degli stipendi di giugno 2023

