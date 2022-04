NoiPA, dal 30 aprile cambia l’accesso: cosa fare prima

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 26.4.2022.

Dal 30 aprile per accedere a NoiPA sarà necessario possedere le nuove credenziali di accesso: quali sono e cosa fare prima di questa data.

Dal prossimo 30 aprile l’accesso all’area personale NoiPA per l’utilizzo dei servizi in modalità self service richiederà l’autenticazione tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o SPID livello 2 rafforzato dall’utilizzo di una One Time Password-OTP (la procedura è descritta nella pagina ‘Accesso area personale’).

L’accesso all’area personale di NoiPA sarà consentito con le modalità attuali solo per la consultazione di dati e documenti (cedolino, Certificazione Unica, ecc.). Anche in questo caso per accedere ai servizi, sarà necessario rafforzare le modalità di accesso abilitando il servizio OTP.

Nuovo accesso NoiPA: cosa fare

NoiPA ha sottolineato nell’avviso originale, che si tratta di un cambiamento a cui sarà facile abituarsi. Per prevenire ogni problema, raccomanda di:

Aggiornare in tempo l’e-mail e i recapiti nella propria Area Personale;

Scaricare l’APP ufficiale di NoiPA, per ricevere gli aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento;

Cominciare fin da subito ad accedere al portale con le nuove modalità di accesso.

La procedura

Nel momento in cui si è in possesso delle credenziali necessarie alla nuova modalità di accesso al portale NoiPA, procedere come segue:

Accedere all’area riservata utilizzando le credenziali CIE, CNS o SPID livello 2 o superiore.

Confermare l’indirizzo e-mail inserito al momento dell’immatricolazione o inserire e confermare l’indirizzo e-mail, se non è ancora presente.

Visualizzare l’e-mail che si riceverà con le informazioni relative alla creazione dell’utenza e seguire le istruzioni per completare le informazioni sul proprio profilo personale.

NOTA BENE: per gli operatori che utilizzano le funzionalità di consultazione e aggiornamento all’interno della propria area di lavoro, come descritto nella sezione “L’accesso al sistema NoiPA” nella pagina Amministrazioni, occorre avere Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CNS).

