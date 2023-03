NoiPA, stipendi in pagamento il 23 marzo

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 21.3.2023.

Giovedì 23 febbraio 2023 sono in pagamento gli stipendi NoiPA (rata ordinaria). In molti lamentano gli importi netti deludenti.

Giovedì 23 marzo sono in pagamento gli stipendi NoiPA del mese relativi alla rata ordinaria, per cui personale di ruolo e supplente annuale e al 30 giugno. Nel corso della giornata, tutti gli utenti interessati al pagamento della rata ordinaria riceveranno l’accredito. Marzo è stato un mese deludente per tanti, che hanno trovato nel cedolino importi più bassi del previsto. Inutile ripetere ancora una volta che gli aumenti non si percepiscono. Abbiamo pubblicato un approfondimento su come leggere correttamente le voci del cedolino.

Accredito stipendi NoiPA marzo 2023

Il fatto che il cedolino NoiPA degli stipendi di marzo 2023 sia stato pubblicato in anticipo, non è stata di nessuna consolazione per gli amministrati. Moltissime persone hanno scritto lamentandosi del fatto che gli importi di questo mese sono peggiori di quelli di febbraio, in cui c’è stato il conguaglio. Qualcuno, anche a causa delle addizionali regionali e comunali, ci ha rimesso più di altri in base alla città in cui vive e ha la residenza. Ad ogni modo, il prossimo 23 marzo saranno accreditati i soldi risultanti dal netto dello stipendio.

I supplenti brevi e saltuari dovranno attendere il pagamento dell’emissione speciale del mese, una volta che si sarà completato l’iter di approvazione del pagamento. Per molti di loro, proprio nei giorni scorsi c’è stato l’accredito dei tanti attesi arretrati. Infatti, mentre il personale di ruolo li aveva ricevuti in pagamento a dicembre, i supplenti brevi hanno dovuto attendere il calcolo, che NoiPA ha completato in questo mese di marzo.

Per quanto riguarda la Certificazione Unica, è già scaricabile dalla propria area personale.

