di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 29.4.2023.

Iniziano ad essere visibili online gli importi degli stipendi NoiPA

relativi al mese di maggio 2023: entro 48 ore dovrebbero essere visibili per tutti.

Come avevamo anticipato alcuni giorni fa, gli importi degli stipendi NoiPA di maggio 2023 iniziano ad essere visibili in questo fine settimana. Alcuni utenti segnalano di vederli già, ma la maggior parte di loro dovrebbero vederli entro le prossime 48 ore. Usiamo il condizionale per cautela, perché in passato per qualcuno c’è voluto più tempo. Dalla sezione ‘Consultazione pagamenti’ l’amministrato potrà visualizzare il netto della busta paga di maggio. Per il comparto scuola, la notizia riguarda il personale di ruolo e i supplenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto, sia docente che ATA. Avevamo già dato alcune anticipazioni su cosa aspettarsi.

Stipendi NoiPA di maggio 2023

L’utente potrà accedere alla sezione ‘Consultazione pagamenti‘ con le proprie credenziali e verificare l’importo del proprio stipendio NoiPA di maggio 2023. Come sempre, il cedolino stipendiale sarà disponibile soltanto alcuni giorni prima dell’accredito effettivo dell’importo, per cui intorno al giorno 18 del mese. Il pagamento è previsto per il giorno 23 maggio. Per i supplenti brevi e temporanei, l’iter di pagamento è diverso. Per comprendere meglio la situazione dei pagamenti NoiPA dei supplenti brevi, puoi leggere l’intervista in cui Duilio Mazzotti spiega come avviene.

