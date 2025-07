di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 9.7.2025.

Nel corso dell’informativa l’informativa sindacale dell’8 luglio 2025 sulle immissioni in ruolo del personale docente, IRC e educativo dell’anno scolastico 2025/2026, il Ministero ha fornito indicazioni anche sulla procedura e sul cronoprogramma delle operazioni riguardanti i docenti che saranno assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno con assunzione finalizzata al ruolo.

Le assunzioni avverrano sui posti residuati dopo le assegnazioni dei posti da attribuire alle GAE e alle Graduatorie di Merito dei concorsi, secondo quanto previsto nel DM 111 del 6 giugno 2024.

Come per le altre immisisoni in ruolo, anche in questo caso è necessaria l’accettazione espressa della sede entro 5 giorni dalla notifica di assegnazione del posto. In caso contrario, la mancata accettazione è considerata rinuncia e determina la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria da cui la nomina è stata assegnata.

Cronoprogramma

Secondo quanto riportato da fonti sindacali, gli Uffici scolastici avvieranno l’elaborazione delle nomine finalizzate al ruolo della fase provinciale dal 1° al 13 agosto, sulla base delle domande presentate dagli aspiranti dal 17 al 30 luglio.

La mini call veloce, ovvero la fase interprovinciale, prevede che si presentino le domande dalle 10.00 del 14 agosto alle 10.00 del 18 agosto, con elaborazione delle assegnazioni dei posti che si concluderanno entro il 21 agosto.

Procedura

La UIL Scuola propone un’interessante scheda di sintesi relativa alle operazioni di immissioni finalizzate al ruolo da GPS prima fascia sostegno.

Destinatari

Docenti inclusi a pieno titolo nella GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi, per ogni grado

di istruzione.

Fasi della procedura

Fase provinciale: il docente partecipa alla procedura nella provincia in cui e inserito in GPS I fascia (o elenchi

aggiuntivi).

Fase interregionale (se non soddisfatto): può presentare domanda in una sola regione diversa (o anche la stessa), indicando una o piu province di quella regione.

Nota Importante: Le province devono essere tutte della medesima regione.

Tipo di contratto:

Tempo determinato fino al 31 agosto 2026 (supplenza finalizzata al ruolo).

Sottoposto all’anno di formazione e prova.

Esito positivo → Immissione in ruolo:

Conferma in ruolo giuridica: 1° settembre 2025.

Decorrenza economica: 1° settembre 2026

Nota Importante: questa e una supplenza “finalizzata al ruolo” non una nomina a tempo indeterminato immediata. Cio comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato con contratto al 31/8.

Requisiti fondamentali:

Inclusione a pieno titolo in GPS I fascia sostegno o elenco aggiuntivo (non con riserva).

Accettazione e svolgimento del servizio annuale nella provincia assegnata.

