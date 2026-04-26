Nomine Gps, come ottenere cattedre al 31 agosto e al 30 giugno

Sabrina Maestri , scuolainforma , 25 Aprile 2026

Nomine dalle Gps al 31 agosto e al 30 giugno: come ottenere cattedre annuali e fino al termine delle attività didattiche

L’ a.s 2025/26 sta volgendo al termine. Manca ormai infatti un mese e mezzo dalla fine delle lezioni. Chi ha aggiornato le Gps o si è inserito per la prima volta sta però già iniziando a guardare al futuro, facendo le prime congetture sulle possibilità di ottenimento di supplenze per il prossimo anno scolastico. Tutto dipenderà dalla posizione ricoperta in graduatoria e da quanta concorrenza ci sarà nella provincia prescelta e sulla classe di concorso di appartenenza. Manca però anche un passaggio fondamentale per poter ottenere nomine al 31 agosto e al 30 giugno: l’istanza dedicata alla scelta delle 150 preferenze. Di seguito i primi dettagli.

Nomine Gps: tra pochi mesi sarà la volta della scelta delle 150 preferenze

Non basta aver presentato la domanda delle Gps scaduta lo scorso 16 marzo. Essere inseriti nelle graduatorie, infatti, non permette di per sè di ottenere incarichi di supplenza. Nell’estate occorre inoltrare un’altra istanza (solitamente a luglio) dedicata alla scelta delle 150 preferenze, suddivise tra comuni, distretti, scuole, provincia, e indicando anche se interessati, per ogni preferenza, ad incarichi al 31 agosto, al 30 giugno e agli spezzoni. Senza la presentazione di questa ulteriore domanda si otterranno solo supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie d’istituto.

Le 150 preferenze andranno compilate, con ogni probabilità, al buio, senza conoscere quindi le disponibilità di cattedre.

Si tratta di un appuntamento importantissimo per migliaia di aspiranti, perchè in base alle proprie scelte dipenderà la lavorazione dell’algoritmo nell’attribuzione delle nomine. Solitamente è consigliabile scegliere solo ciò che si è sicuri di accettare per non incorrere in sanzioni che, dal 2026, saranno ancora più pesanti, comportando l’impossibilità di ricevere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da tutte le graduatorie per l’intera validità dell’aggiornamento (2026-28).

Nomine Gps, come ottenere cattedre al 31 agosto e al 30 giugno

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