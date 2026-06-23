Nomine Gps, il primo bollettino potrebbe partire a fine agosto?

Di Sabrina Maestri, Scuola Informa , 21.6. 2026

Alcuni aspiranti iniziano già a chiedersi quando partiranno le nomine da Gps: i tempi sono ancora prematuri e non preventivabili. Alcune riflessioni.

Ansia tra gli aspiranti già prima che finisca l’anno scolastico ancora in corso e prima della pubblicazione delle graduatorie. Siamo in una fase decisamente prematura per poter delineare la ‘timeline’ delle nomine da Gps ma già tra gli aspiranti si insinua la fatidica domanda: “Il primo bollettino uscirà già a fine agosto?” Vediamo di ripercorrere tutte le prossime tappe rifacendoci anche alle tempistiche dell’anno scorso.

Nomine da Gps: date non preventivabili

Al momento alcuni aspiranti hanno potuto visualizzare il proprio punteggio su Istanze Online. Non è detto che tutti gli Usp attiveranno questa funzione. In alcuni casi magari si passerà direttamente alla pubblicazione delle graduatorie, attesa verso la metà di luglio, quando gli uffici scolastici saranno riusciti a controllare anche le istanze di scioglimento della riserva (la cui chiusura è fissata al 2 luglio 2026).

Con la pubblicazione delle graduatorie saranno anche aperti i termini per presentare eventuali reclami qualora si ravvisassero difformità nei punteggi.

Dal 16 al 29 luglio 2026 saranno poi aperte le domande dedicate alla scelta delle 150 preferenze, utili per il conseguimento delle nomine da Gps ( e da Gae) al 31 agosto e al 30 giugno. Dopodichè si dovrà attendere la chiusura delle operazioni di immissione in ruolo (inclusa la fase straordinaria degli elenchi regionali, delle nomine finalizzate al ruolo da Gps sostegno e della minicall) prima che l’algoritmo parta con l’attribuzione delle supplenze da Gps. Si tratta di tempistiche non preventivabili (soprattutto in questo momento) e solitamente variabili tra le varie province. L’anno scorso alcuni Usp erano stati particolarmente celeri, pubblicando il primo bollettino effettivamente tra il 30 e il 31 agosto (possiamo citare ad esempio Pavia e Bergamo). Ogni anno però può seguire tempi diversi, e considerando che quest’anno abbiamo un iter di immissioni in ruolo più lungo (essendosi aggiunto il canale degli elenchi regionali) ci si potrebbe dilungare di qualche giorno.

Attenzione poi a non confondere il primo bollettino col bollettino zero: quest’ultimo è dedicato infatti alla conferma degli insegnanti di sostegno su richiesta delle famiglie; il primo bollettino è invece quello che scorre le 150 preferenze degli aspiranti sulla base della posizione ricoperta in graduatoria.

Nomine Gps, il primo bollettino potrebbe partire a fine agosto?

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