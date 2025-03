Nomine in ruolo 2025/26 entro il 31 dicembre

Obiettivo scuola, 29.3.2025.

Nomine in ruolo 2025/26: potranno avvenire entro il 31 dicembre

da graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre. Decreto PNRR.

É stato approvato ieri, in occasione del Consiglio dei Ministri n. 121, il Decreto Legge avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Nel corso della conferenza stampa il Ministero dell’Istruzione Valditara ha illustrato i provvedimenti che riguardano la scuola.

NOMINE DA GRADUATORIE PUBBLICATE DOPO IL 31 AGOSTO

L’art. 2 comma 4 del Decreto Legge ripropone, anche per l’anno scolastico 2025/2026, lo stesso schema previsto quest’anno in merito alla possibilità di assumere, dalle graduatorie dei concorsi PNRR, anche dopo il 31 agosto.

Ciò a condizione che:

Le graduatorie vengano pubblicate dopo il 31 agosto ma entro il 10 dicembre 2025.

Le nomine vengano comunque effettuate entro il 31 dicembre 2025.

In particolare,

in deroga al termine ordinario, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente saranno completate entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, ma comunque non oltre il 10 dicembre 2025, relative ai concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73/2021.



Pertanto, in deroga rispetto alla regola generale in base alla quale le nomine possono essere effettuate solo se le graduatorie vengono pubblicate entro il 31 agosto 2025, la norma in questione introduce la possibilità di nominare da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto, ma entro il 10 dicembre 2025. Viene pertanto riproposta la stessa deroga già prevista quest’anno.

I vincitori di questi concorsi sceglieranno la sede definitiva tra i posti vacanti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025.

I docenti già con contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui hanno vinto il concorso saranno confermati su tale posto. Nelle more delle assunzioni straordinarie, i posti resi indisponibili saranno coperti con contratti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto.

Ai vincitori dei concorsi si applicheranno specifiche disposizioni in base al possesso o meno dell’abilitazione. In particolare:

Coloro che sono già in possesso all’atto della nomina dell’abilitazione all’insegnamento in quella specifica classe di concorso, sottoscriveranno direttamente il contratto a tempo indeterminato.

Coloro che non sono in possesso di abilitazione, sottoscriveranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto. Durante l’anno scolastico 2025/2026 dovranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento e sottoscriveranno il contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2026.

