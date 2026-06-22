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Gilda degli insegnanti di Venezia, giugno 2026.
Appuntamenti per consulenze
Ordine di utilizzo per le graduatorie delle nomine in ruolo
Ruoli, supplenze e APP iO: perché serve
Ritirare la domanda delle 150 preferenze dopo la nomina in ruolo
USR Veneto, gli elenchi regionali
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- Immissioni in ruolo 2026/27: quando è prevista l’assegnazione della sede d’ufficio
- Immissioni in ruolo 2026/27: come individuare i posti disponibili prima della scelta delle province
- Immissioni in ruolo 2026/27, il via previsto ad inizio luglio
- Vincitori PNRR 3, nessun accantonamento di posti ma ruolo garantito senza limiti di tempo
- Le cattedre dei docenti in pensione verranno assegnate alle immissioni in ruolo da elenco regionale?
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Nomine in ruolo 2026/27. Le guide ultima modifica: 2026-06-22T06:54:23+02:00 da