Gilda VeneziaInsegnanti Autore: - 17 Luglio 2026 / 16 : 52
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Nomine in ruolo 2026/27 nel Veneto

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Gilda degli insegnanti di Venezia, giugno 2026.

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