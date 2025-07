Nomine in ruolo, criteri e ordine delle operazioni

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 25.7.2025.

Immissione in ruolo anno scolastico 2025/2026: criteri e ordine delle operazioni.

Criteri generali per le assunzioni e accettazione.



Il Ministro dell’Istruzione e del Merito con il decreto 137 del 11 luglio 2025 ha dettato le disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2025/2026 del personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per la copertura di 48.504 posti.

Contingente autorizzato

Il suddetto contingente di 48.504 posti è stato ripartito tra le regioni (allegato B) in modo da garantire la presenza dei docenti nelle diverse regioni in base alle necessità locali.

L’allegato B

Criteri generali per le assunzioni

I docenti saranno assunti a tempo indeterminato sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, fermo restante che si tiene conto delle quote di riserva previste dalla normativa, attingendoli per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e il 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento.

Ordine delle operazioni

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito con comunicazione agli interessati e pubblicazione on line.

Accettazione della sede

I docenti assunti in ruolo dovranno accettare la sede assegnata entro 5 giorni, pena la decadenza dell’incarico. Se assegnata dopo il 28 agosto, dovrà essere accettata entro il 1° settembre.

Una volta accettata la sede assegnata assumeranno servizio e ivi svolgeranno il periodo di formazione e prova.

I docenti assunti in ruolo durante l’anno di formazione e prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

