Nomine in ruolo del 16 ottobre, esiti del turno 22

16.10.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 32519 del 16 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 22 – CLASSI DI CONCORSO A010-A019-A031-AM30-B011

