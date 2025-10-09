Nomine in ruolo del 9 ottobre, turno 21

9.10.2025.
Presa di servizio entro 5 giorni
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 21 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 31753 del 9 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 21 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12.
Allegati
