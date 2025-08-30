29.8.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.

Obbligo di accettazione della sede

È pubblicato il dispositivo prot. n. 26338 del 29 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata.

Tale accettazione si perfezionerà con l’assunzione in servizio il giorno 1° settembre 2025 presso la sede assegnata.

In assenza di giustificato e documentato motivo, in caso di mancata assunzione in servizio nella data suindicata il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Scadenza 30 agosto 2025

All’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 26343 del 29 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria TURNO 18 – ULTERIORI SCORRIMENTI CLASSI DI CONCORSO AM12 – AM48 – AS12.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 29 agosto 2025 alle ore 14.00 del 30 agosto 2025.

All’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto AOODRVE n. 3969 del 29 agosto 2025 con cui è rettificata la tabella precedentemente allegata al decreto AOODRVE n. 3953 del 28 agosto 2025 relativa al II settore formativo della Diocesi di Verona riferita all’individuazione degli aspiranti docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per le nomine del personale docente di religione cattolica della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26.

Nomine in ruolo e scorrimenti nel Veneto del 29 agosto

