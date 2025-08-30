29.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO CLASSI DI CONCORSO BC02 E A063
Obbligo di accettazione della sede
È pubblicato il dispositivo prot. n. 26338 del 29 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata.
Tale accettazione si perfezionerà con l’assunzione in servizio il giorno 1° settembre 2025 presso la sede assegnata.
In assenza di giustificato e documentato motivo, in caso di mancata assunzione in servizio nella data suindicata il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Dispositivo prot. AOODRVE n. 26338 del 29-08-2025
Esito individuazione sede – turno BC02-A063
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 26338 del 29-08-2025 e Albo n. 568/2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO DI SURROGA PER RINUNCE CLASSI DI CONCORSO AJ56 – AS2C – AS01 – AS2A D.D. 499/2020
Obbligo di accettazione della sede
È pubblicato il dispositivo prot. n. 26341 del 29 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata.
Tale accettazione si perfezionerà con l'assunzione in servizio il giorno 1° settembre 2025 presso la sede assegnata.
In assenza di giustificato e documentato motivo, in caso di mancata assunzione in servizio nella data suindicata il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall'incarico e cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita
Dispositivo prot. AOODRVE n. 26341 del 29-08-2025
Esito individuazione sede – Turno surroga 1010
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 26341 del 29-08-2025 e Albo n. 569/2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – TURNO 18 – ULTERIORI SCORRIMENTI CLASSI DI CONCORSO AM12 – AM48 – AS12 – Esito Fase 1 e apertura Fase 2 – Procedura informatizzata dal 29 agosto al 30 agosto 2025
Scadenza 30 agosto 2025
All’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 26343 del 29 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria TURNO 18 – ULTERIORI SCORRIMENTI CLASSI DI CONCORSO AM12 – AM48 – AS12.
Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 29 agosto 2025 alle ore 14.00 del 30 agosto 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 26343 del 29-08-2025
Esito individuazioni Fase 1 – TURNO 18
- Avviso prot. AOODRVE n. 26343 del 29-08-2025 e Albo n. 570/2025
AVVISO – NOMINE a.s. 2025/2026 – Assunzioni del personale docente di religione cattolica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26 – Decreto di rettifica delle individuazioni Diocesi di Verona, II settore
All’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto AOODRVE n. 3969 del 29 agosto 2025 con cui è rettificata la tabella precedentemente allegata al decreto AOODRVE n. 3953 del 28 agosto 2025 relativa al II settore formativo della Diocesi di Verona riferita all’individuazione degli aspiranti docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per le nomine del personale docente di religione cattolica della scuola secondaria di I e di II grado dalle Graduatorie di Merito dei concorsi straordinari a.s. 2025/26.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3969 del 29-08-2025
VERONA – II SETTORE
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3969 del 29-08-2025 e Albo n. 571/2025
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di I e II grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 17 SCORRIMENTI D.D. 499/2020 CLASSI DI CONCORSO AM01 – AM2D – A011 – AS2B – AS2D
Obbligo di accettazione della sede
All’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 26346 del 29 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata.
Tale accettazione si perfezionerà con l'assunzione in servizio il giorno 1° settembre 2025 presso la sede assegnata.
In assenza di giustificato e documentato motivo, in caso di mancata assunzione in servizio nella data suindicata il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall'incarico e cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Dispositivo prot. AOODRVE n. 26346 del 29-08-2025
Esito individuazione sede – Turno 17
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 26346 del 29-08-2025 e Albo n. 572/2025
