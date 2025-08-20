20.8.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria – Esiti Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 13 – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO A007-A009-A018-A046-A027-A028-AM01 – Procedura informatizzata dal 19 agosto al 20 agosto 2025
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 25075 del 19 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – SCORRIMENTO CLASSI DI CONCORSO A007-A009-A018-A046-A027-A028-AM01 – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.30 del 19 agosto 2025 alle ore 15.30 del 20 agosto 2025.
Si ricorda che la mancata accettazione entro cinque giorni dall’assegnazione della sede equivarrà a rinuncia della stessa.
-
Avviso prot. AOODRVE n. 25075 del 19-08-2025
-
Esito individuazioni Fase 1 – TURNO 13
- Avviso prot. AOODRVE n. 25075 del 19-08-2025 e Albo n. 540/2025
.
.
.
.
.
.
.
Nomine in ruolo e scorrimento del turno 13: A007-A009-A018-A046-A027-A028-AM01 ultima modifica: 2025-08-20T18:18:56+02:00 da