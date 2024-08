dall’USR per il Veneto, 12.8.2024.

Comunicazione della Direzione Generale: primo atto delle operazioni di nomina in ruolo di nuovi docenti: ripartito il contingente assegnato al Veneto, ovvero 4.414 docenti. Si pubblica la tabella con la ripartizione per grado e per classe di concorso.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo il riparto del Veneto

ultima modifica: da