7.11.2025.
Presa di servizio entro 5 giorni.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 27 – CLASSI DI CONCORSO A041 – AM56
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n.35031 del 7 novembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 27 – CLASSI DI CONCORSO A041 – AM56.
Dispositivo prot. AOODRVE n. 35031 del 07-11-2025
Esito individuazione sede – Turno 27
- Dispositivo prot. AOODRVE n. 35031 del 07-11-2025 e Albo n. 705/2025
