17.7.2026.

Accettazione entro 5 giorni

Ll’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Dispositivo prot. AOODRVE n. 22502 del 17-07-2026 e Albo n. 340/2026, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di proposta di contratto per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2026/27.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 10 luglio 2026, n. 136, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il link https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione. In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. Dispositivo prot. AOODRVE n. 22502 del 17-07-2026

Esito individuazioni fase 2 – turno 1

Esito individuazioni fase 2 – turno 2

Link all’Albo Pretorio . . . . . .

Nomine in ruolo nel Veneto: assegnazioni di sede

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