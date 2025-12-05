InsegnantiRuolo Autore: - 05 Dicembre 2025 / 06 : 00
Nomine in ruolo nel Veneto del turno 31

Gilda Venezia

4.12.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 31 – CLASSI DI CONCORSO A008 – A036

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 38677 del 4 dicembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 31 – CLASSI DI CONCORSO A008 – A036.

