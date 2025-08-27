27.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I e II grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – Turno 14 e Turno di surroga per rinunce da GAE PROVINCIA DI VENEZIA e c.d.c. BC02
Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 26031 del 27 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle GAE – A.S. 2025/26.
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 11 luglio 2025, n. 137, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:
https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index
rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.
In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Avviso prot. AOODRVE n. 26031 del 27-08-2025
Esito individuazione sede – turno 14
Esito individuazione sede – turno GAE-BC02
- Avviso prot. AOODRVE n. 26031 del 27-08-2025 e Albo n. 561/2025
