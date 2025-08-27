27.8.2025.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.

Scadenza 28 agosto 2025, ore 18.00

Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 26033 del 27 agosto 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.30 del 27 agosto 2025 alle ore 18.00 del 28 agosto 2025.

Scadenza 28 agosto 2025, ore 18.00

Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 26032 del 27 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di secondo grado – TURNO DI SURROGA PER RINUNCE CLASSI DI CONCORSO AJ56 – AS2C – AS01 – AS2A D.D. 499/2020 – A.S. 2025/26.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della FASE 2, relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 20.30 del 27 agosto 2025 alle ore 18.00 del 28 agosto 2025.

Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 26031 del 27 agosto 2025, di assegnazione alla provincia e alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e dalle GAE – A.S. 2025/26.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 11 luglio 2025, n. 137, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:

https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index

rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.

In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Nomine in ruolo nel Veneto: esiti, scorrimenti e surroga del 27 agosto

